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Метеорологи оголосили про початок весни в Києві

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 11:13
Метеорологи оголосили про початок весни в Києві
Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

Зими у цьому році в Києві не було зовсім

Метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомлені, у вівторок, 18 лютого, у Києві, столиці було перевищено на 0,9 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила 5,9 градусів.

"Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці", - заявили в обсерваторії.

Варто відзначити, що Центральна геофізична обсерваторія не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початок метеорологічної зими. Наприкінці січня 2020 року метеорологи заявили, що метеорологічна зима ще не наступила.

Прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, в минулому, 2019 році, метеорологічна весна прийшла в столицю на тиждень раніше за кліматичну норму - 4 березня.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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