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Під Львовом почалися акції проти розміщення евакуйованих з Уханя

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 16:57
Під Львовом почалися акції проти розміщення евакуйованих з Уханя
Фото: акція у Винниках (zaxid.net)

Протестувальники принесли шини до воріт госпіталю у Винниках

У Винниках Львівської області розпочалися акції проти можливого розміщення евакуйованих через коронавірус українців з Уханя (Китай). Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні протестувальники перекрили під'їзди до місцевого госпіталю ветеранів війн і репресованих. Також до воріт почали звозити шини після того, як стало відомо про евакуацію пацієнтів з госпіталю.

У Львівській ОДА повідомили, що на базі цього госпіталю пройшли навчання медиків на предмет готовності до госпіталізації хворих коронавірусом. За словами гендиректора установи Максима Прикупенка, інформація про навчання надійшла вранці 19 лютого. Водночас він спростував чутки про розміщення евакуйованих з Китаю в Винниках.

Фото: акція у Винниках (zaxid.net)

Крім того, тривають протести в Тернопільській області. Зокрема, сьогодні на позачерговій сесії облради виступили проти розміщення українців з Уханя в санаторії "Медобори". Також повідомляється, що колектив санаторію відмовляється виходити на роботу, якщо людей на карантин будуть розміщувати саме у них.

Сьогодні стало відомо, що Рівненська ОДА відмовилася приймати евакуйованих з Китаю українців

Тільки Одеська ОДА затвердила ряд додаткових заходів у зв'язку з коронавірусом. За словами голови ОДА Максима Куцого, інфекційна лікарня Одеси готова розмістити людей у 20 боксах на 65 місць. Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак евакуює 48 громадян України та 29 іноземців.

Зазначимо, станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

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