П'ять країн в Радбезі ООН виступили з заявою на підтримку України

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

У заяві наголошується, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку "ДНР" і "ЛНР"

Країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон на завершення засідання Радбезу, передає кореспондент РБК-Україна.

У заяві наголошується, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Країни ЄС - нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН заявив, що від початку 2020 року, за півтора місяця, на Донбасі було вбито 13 українських військовослужбовців.

Зазначимо, у Нью-Йорку відбулось засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Росія.