У Грузії почалася нова хвиля протесту

Фото: протести у Грузії (скрін відео)

Протестувальники вимагають відставки глави МВС та звільнення всіх затриманих

У суботу, 22 червня, у Грузії поновилася акція протесту біля будівлі парламенту у Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомляється, декілька сотень протестувальників зібралися під будівлею грузинського парламенту у Тбілісі та вимагають звільнити всіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Також маніфестанти знову вимагають відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Крім того, в грузинському МВС закликали протестувальників, які зібралися під парламентом, поводитися в межах закону та дотримуватися громадського порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Грузії почала перевірку доцільності застосування поліцією сльозогінного газу та гумових куль під час розгону протесту під будівлею грузинського парламенту в Тбілісі у п'ятницю, 21 червня.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у Грузії поранення отримали близько 240 осіб, серед яких близько 80 поліцейських. Крім того, двоє постраждалих втратили очі. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі.

Додамо, в ході протестів у Тбілісі поліція арештувала 305 демонстрантів. У МВС заявили, що протестувальники були заарештовані за "різні правопорушення".