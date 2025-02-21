Прогноз Буданова о прекращении огня и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 20 февраля

Начальник Главного управление разведки Кирилл Буданов спрогнозировал прекращение огня между Украиной и РФ в 2025 году. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Более детально о том, что произошло в четверг, 20 февраля, - в материале РБК-Украина.
Буданов ответил, удастся ли в 2025-м году достичь режима прекращения огня
Украина и Российская Федерации, в 2025-м, вероятно, достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно - другой вопрос, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.
"Для этого (прекращения огня - ред.) есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - отметил он.
Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом 20 февраля.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", - написал глава украинского государства.
РФ массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - Минэнерго
Российские оккупанты в ночь на 20 февраля массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, цель российских атак - остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.
Туск предложил план из трех пунктов для Европы и Украины
Премьер Польши Дональд Туск предложил план для Украины и Европы. В частности, он предусматривает использование нового источника финансирования помощи Украине.
"Хватит говорить, пора дейстововать!" - отметил Туск, обращаясь к европейским странам.
Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" сделку о полезных ископаемых, - Axios
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, пишет Axios.
Как отмечает издание, эту информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.
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