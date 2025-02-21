Прогноз Буданова о прекращении огня и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 20 февраля

Буданов ответил, удастся ли в 2025-м году достичь режима прекращения огня

Украина и Российская Федерации, в 2025-м, вероятно, достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно - другой вопрос, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Для этого (прекращения огня - ред.) есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - отметил он.

Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом 20 февраля.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", - написал глава украинского государства.

РФ массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - Минэнерго

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, цель российских атак - остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

Туск предложил план из трех пунктов для Европы и Украины

Премьер Польши Дональд Туск предложил план для Украины и Европы. В частности, он предусматривает использование нового источника финансирования помощи Украине.

"Хватит говорить, пора дейстововать!" - отметил Туск, обращаясь к европейским странам.

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" сделку о полезных ископаемых, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, пишет Axios.

Как отмечает издание, эту информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.