Туск предложил план из трех пунктов для Европы и Украины

Премьер Польши Дональд Туск предложил план для Украины и Европы. В частности, он предусматривает использование нового источника финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского правительства в соцсети X .

Стоит заметить, что страны ЕС пока не используют замороженные российские активы для помощи Украине. Они задействовали только прибыль от таких активов.

План Науседы

Напомним, вчера, 19 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа предложил собственный план дальнейшей поддержки Украины. Речь шла о гарантиях безопасности и привлечении России к ответственности за военные преступления.

При этом в Париже на этой неделе состоялось два саммита, на которых лидеры европейских стран обсуждали вопрос дальнейшей помощи Украине.

Как пишут западные СМИ, сейчас в Европе обсуждают отправку в Украину до 30 тысяч солдат. Их хотят разместить не на линии фронта, а в нескольких украинских городах. Также предусматривается, что поддерживать европейских солдат будут, в частности, США.

При этом The Telegraph сообщает, что премьер Британии Кир Стармер уже на следующей неделе посетит США и представит план размещения европейских войск в Украине.

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