Прогноз Буданова про припинення вогню і зустріч Зеленського з Келлогом: новини за 20 лютого

Буданов відповів, чи вдасться у 2025-му році досягти режиму припинення вогню

Україна і Російська Федерації, у 2025-му, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Те, наскільки це буде довго й ефективно - інше питання, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Для цього (припинення вогню - ред.) є більшість складових, щоб це відбулося", - зазначив він.

Зеленський провів зустріч із Келлогом у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом 20 лютого.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", - написав глава української держави.

РФ масовано атакувала газову інфраструктуру України, - Міненерго

Російські окупанти в ніч на 20 лютого масовано атакували газову інфраструктуру України. Було пошкоджено, зокрема, виробничі потужності.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, мета російських атак - зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

Туск запропонував план із трьох пунктів для Європи та України

Прем'єр Польщі Дональд Туск запропонував план для України та Європи. Зокрема, він передбачає використання нового джерела фінансування допомоги Україні.

"Досить говорити, час діяти!" - зазначив Туск, звертаючись до європейських країн.

Адміністрація Трампа передала Україні "поліпшену" угоду про корисні копалини, - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію, пише Axios.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили український і американський чиновники, а також три обізнані джерела.