РФ массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - Минэнерго

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности. Как только позволила ситуация с безопасностью, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы", - сообщил он.

По словам министра, цель российских атак - остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

"В то время, как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа", - добавил глава Минэнерго.