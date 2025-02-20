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РФ массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - Минэнерго

Украина, Четверг 20 февраля 2025 11:37
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РФ массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - Минэнерго Фото: россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности. Как только позволила ситуация с безопасностью, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы", - сообщил он.

По словам министра, цель российских атак - остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

"В то время, как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа", - добавил глава Минэнерго.

Комбинированный удар по Украине

Этой ночью россияне выпустили по Украине 14 ракет (крылатые Х-101/Х-55 и баллистические - Искандер-М/KN-23) и 161 дрон.

Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов, еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Известно, что российские дроны второй день подряд атаковали Одесскую область, под ударом был объект энергетики. Без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей Одессы.

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