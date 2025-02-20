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Буданов ответил, удастся ли в 2025-м году достичь режима прекращения огня

Четверг 20 февраля 2025 13:03
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Буданов ответил, удастся ли в 2025-м году достичь режима прекращения огня Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Российская Федерации, в 2025-м, вероятно достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно - другой вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - заявил Буданов.

Возможные переговоры России и Украины

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Однако, это возможно только тогда, когда он будет иметь согласованный план для этой встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

Между тем Западные СМИ пишут о том, что Штаты и Российская Федерация якобы разработали мирный план для Украины, который включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что прекращение огня не будет означать, что война в Украине закончилась, поскольку Россия будет продолжать ползучую агрессию против европейских стран.

Как сообщает Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на следующей неделе продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу план отправки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину.

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