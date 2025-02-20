Зеленский о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом 20 февраля. В ходе них, в частности, Украина предложила самый быстрый путь к соглашению с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.
"Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа", - написал он.
По словам Зеленского, это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной", - отметил он.
Соглашение Украины с США
Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности.
"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами", - констатировал Зеленский.
Визит Келлога в Украину
19 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев. В планах визита было встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чиновниками и военными, а также не исключалась поездка на фронт.
В частности, в день приезда Келлог встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
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