Зеленский о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом 20 февраля. В ходе них, в частности, Украина предложила самый быстрый путь к соглашению с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа", - написал он.

По словам Зеленского, это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной", - отметил он.

Соглашение Украины с США

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности.

"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами", - констатировал Зеленский.