Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" сделку о полезных ископаемых, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, эту информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника. По словам источников с обеих сторон, этот вариант соглашения выглядит более вероятным По данным Axios, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США. "В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал источник.