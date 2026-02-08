ua en ru
Света в Киеве станет немного больше: Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 19:55
UA EN RU
Света в Киеве станет немного больше: Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за существенных повреждений объектов энергетики. Специалисты работают над запуском дополнительной генерации и используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Восстановление и дефицит

По словам Шмыгаля, энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов, произошедших в ночь на 7 февраля. Повреждения инфраструктуры оцениваются как существенные, однако восстановление идет по определенному плану.

"Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Это стало ключевым фактором, который помог удержать систему после массированных атак и уменьшить дефицит в сети.

Международная помощь и оборудование

Украина продолжает активно привлекать технику от партнеров. За последние две недели на склады поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран, включая Швейцарию, Канаду и Германию. Регионы уже получают сотни генераторов и когенерационных установок.

Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые работают в сверхсложных погодных условиях.

"Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах", - резюмировал он.

Света в Киеве станет немного больше: Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностейФото: Шмыгаль провел Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике (t.me/Denys_Smyhal)

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, ситуация в энергосистеме столицы значительно ухудшилась после массированной атаки РФ в ночь на 7 февраля. Тогда оккупанты выпустили по Украине более 400 дронов и десятки ракет, повредив высоковольтные подстанции и две ТЭС компании ДТЭК.

Из-за дефицита мощности Киев был вынужден перейти на режим экстренных отключений, при котором свет в домах горожан был только по 1,5-2 часа в сутки.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры, обеспечивающей работу АЭС, украинские атомные станции были вынуждены снизить генерацию, что еще больше усилило дефицит в сети.

