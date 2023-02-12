Самолет, 10 БПЛА и 900 оккупантов: новые потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 12 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)

По данным на утро воскресенья, 12 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили: личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,

танков ‒ 3280 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,

артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,

РСЗО - 465 (+2) ед,

средства ПВО - 234 (+0) ед,

самолетов - 296 (+1) ед,

вертолетов - 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),

крылатые ракеты - 857 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,

специальная техника - 215 (+1)