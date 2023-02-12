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Самолет, 10 БПЛА и 900 оккупантов: новые потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 08:23
Самолет, 10 БПЛА и 900 оккупантов: новые потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 12 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 12 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3280 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,
  • РСЗО - 465 (+2) ед,
  • средства ПВО - 234 (+0) ед,
  • самолетов - 296 (+1) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
  • специальная техника - 215 (+1)

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 февраля отбили 11 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

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