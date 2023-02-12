Самолет, 10 БПЛА и 900 оккупантов: новые потери РФ в Украине за сутки
Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 12 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
По данным на утро воскресенья, 12 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3280 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,
- РСЗО - 465 (+2) ед,
- средства ПВО - 234 (+0) ед,
- самолетов - 296 (+1) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
- специальная техника - 215 (+1)
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 февраля отбили 11 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.