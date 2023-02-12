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РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го, - разведка Британии

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Донбасс, Воскресенье 12 февраля 2023 09:29
РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го, - разведка Британии Фото: РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Так, британская разведка ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.

"Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точные", - говорится в сообщении.

Как отмечают британцы, среднее значение у данных о потерях РФ за последние семь дней составило 824 погибших в день, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.

"Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут", - считают британские разведчики.

РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го, - разведка Британии

Напомним, что в последнее время статистика потерь россиян по данным Генштаба действительно имеет положительную динамику. Так, недавно украинские защитники сообщали о 1140 ликвидированных оккупантах.

При этом за прошедшие сутки Россия потеряла в войне еще 900 своих вояк.

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