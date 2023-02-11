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Данилов: у россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 20:12
Данилов: у россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине продолжают фиксировать активные наступательные действия оккупантов, но ВСУ очень мощно их отбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим, что то, что они запланировали и начали свое наступление", - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что россияне просто не говорят, что начали, но украинские войска его очень сильно отбивают.

"То наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, чтоу российского командования нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

Ранее западные СМИ спрогнозировали, от куда может начаться большое наступление ВСУ. Там считают вероятным направлением станет юг с центром в Мелитополе.

Также сообщалось, что оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

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