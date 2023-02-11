Данилов: у россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением

В Украине продолжают фиксировать активные наступательные действия оккупантов, но ВСУ очень мощно их отбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим, что то, что они запланировали и начали свое наступление", - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что россияне просто не говорят, что начали, но украинские войска его очень сильно отбивают.

"То наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", - добавил секретарь СНБО.