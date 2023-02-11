В битве за Бахмут сбили еще один вражеский самолет (видео)

В субботу, 11 февраля, украинские защитники сбили вражеский самолет в битве за Бахмут (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня бойцы ГПСУ уменьшили авиапарк оккупантов на одну боевую машину. За неделю это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный расчетом ПЗРК пограничного подразделения", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что, вероятно, это был штурмовик Су-25. Его удалось сбить с переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания самолет задымился и начал резкое понижение.

"Столкнувшись с землей, самолет разбился. Вероятно, пилот "демилитаризировался" вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели", - добавили в ГПСУ.