Проблемы с большим наступлением у оккупантов и новые санкции против РФ: новости за выходные
У оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с большим наступлением в Украине. Тем временем, президент Владимир Зеленский ввел санкции против почти 200 граждан РФ.
Более детально о том, что произошло 11 и 12 февраля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Оккупанты в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, враг атаковал Одесскую область.
- 11 февраля после обстрела в оккупированном Донецке произошел сильный пожар.
- Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".
- По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на постоянное давление врага, украинские военные продолжают удерживать Бахмут под контролем.
- В субботу, 11 февраля, украинские защитники сбили вражеский самолет в битве за Бахмут (Донецкая область).
- По данным на утро воскресенья, 12 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 900 российских солдат.
- Вечером в субботу, 11 февраля, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами на юго-восточном направлении. ВСУ удалось уничтожить четыре "шахеда" и БПЛА "Орлан-10".
Данилов: у россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением
В Украине продолжают фиксировать активные наступательные действия оккупантов, но ВСУ очень мощно их отбивают.
"С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим, что то, что они запланировали и начали свое наступление", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян и украинца
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух сотен лиц, связанных с Российской Федерацией.
Соответствующий указ Зеленский подписал 12 февраля. Глава государства ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.
NYT спрогнозировала, откуда могут начать большое наступление ВСУ
Наиболее вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет на юге с центром в Мелитополе, пишет The New York Times.
Большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше фронта, говорится в материале. При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.
ООН в годовщину вторжения примет резолюцию о суверенитете и целостности Украины, - AP
Сторонники Украины распространили проект резолюции для принятия Генеральной ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины вторжения России. Резолюция подчеркнет необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость Украины, единства и территориальной целостности", сообщает Associated Press.
Проект озаглавлен "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".
РФ за последние недели понесла наибольшие потери с февраля 2022-го, - разведка Британии
За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, отмечает британская разведка.
Она ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.
Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО в срок
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года, как и планировалось ранее.
"Он не намерен добиваться продления мандата", - заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску.
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