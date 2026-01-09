ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Приехал на место обстрела: что известно о медике, который погиб в Киеве этой ночью

Пятница 09 января 2026 12:40
UA EN RU
Приехал на место обстрела: что известно о медике, который погиб в Киеве этой ночью В Киеве погиб медик, который приехал спасать людей после обстрела РФ (фото иллюстративное: facebook.com/emd.ck.ua)
Автор: Ирина Костенко

Этой ночью в результате повторного вражеского удара по Киеву погиб медик Сергей Николаевич Смоляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Что известно о медике, который погиб в Киеве

Согласно информации Минздрава, медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве, звали Сергей Николаевич Смоляк. Ему было 56 лет.

"Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар", - рассказали украинцам.

Уточняется, что Сергей Смоляк погиб на месте.

При этом ранения получили еще четверо медицинских работников.

"Другим медики оказали помощь на месте", - отметили в Минздраве.

Что известно о других пострадавших в Киеве

В целом, по информации министерства, в Киеве этой ночью погибли четыре человека.

24 человека были травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек.

"Среди раненых также пятеро спасателей", - добавили в Минздраве.

Сообщается, что наибольшим разрушениям подверглись гражданские объекты в четырех районах города:

  • дома;
  • торговый центр;
  • санаторий;
  • детская площадка во дворе жилого дома;
  • другие гражданские объекты.

Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах - перебои с электроснабжением и водой.

"Сочувствуем всем, кто этой ночью потерял родных, друзей, коллег, дом. Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", - подытожили в Минздраве.

Приехал на место обстрела: что известно о медике, который погиб в Киеве этой ночьюПубликация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Основное об обстреле Киева этой ночью

В ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения:

  • 36 ракет;
  • 242 дронов различных типов.

Основным направлением удара стала Киевская область. Ракеты и дроны атаковали столицу с разных сторон.

По состоянию на 07:00 повреждения были зафиксированы по меньшей мере в пяти районах города.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в столице - перебои со светом и водой.

По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствовало в Деснянском и Печерском районах, а также в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов города.

В ДТЭК впоследствии сообщили, что в результате удара РФ без света в Киеве остаются почти полмиллиона семей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение.

Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям Киева временно выехать за город.

Читайте также, что происходит в Киеве после вражеского обстрела в ночь на 9 января.

Киев Обстрел Киева Министерство здравоохранения Украины Медицинская помощь Атака дронов Умер Скорая Ракетная атака
