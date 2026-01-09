Приехал на место обстрела: что известно о медике, который погиб в Киеве этой ночью
Этой ночью в результате повторного вражеского удара по Киеву погиб медик Сергей Николаевич Смоляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Что известно о медике, который погиб в Киеве
Согласно информации Минздрава, медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве, звали Сергей Николаевич Смоляк. Ему было 56 лет.
"Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар", - рассказали украинцам.
Уточняется, что Сергей Смоляк погиб на месте.
При этом ранения получили еще четверо медицинских работников.
"Другим медики оказали помощь на месте", - отметили в Минздраве.
Что известно о других пострадавших в Киеве
В целом, по информации министерства, в Киеве этой ночью погибли четыре человека.
24 человека были травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек.
"Среди раненых также пятеро спасателей", - добавили в Минздраве.
Сообщается, что наибольшим разрушениям подверглись гражданские объекты в четырех районах города:
- дома;
- торговый центр;
- санаторий;
- детская площадка во дворе жилого дома;
- другие гражданские объекты.
Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах - перебои с электроснабжением и водой.
"Сочувствуем всем, кто этой ночью потерял родных, друзей, коллег, дом. Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", - подытожили в Минздраве.
Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Основное об обстреле Киева этой ночью
В ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения:
- 36 ракет;
- 242 дронов различных типов.
Основным направлением удара стала Киевская область. Ракеты и дроны атаковали столицу с разных сторон.
По состоянию на 07:00 повреждения были зафиксированы по меньшей мере в пяти районах города.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в столице - перебои со светом и водой.
По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствовало в Деснянском и Печерском районах, а также в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов города.
В ДТЭК впоследствии сообщили, что в результате удара РФ без света в Киеве остаются почти полмиллиона семей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение.
Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям Киева временно выехать за город.
Читайте также, что происходит в Киеве после вражеского обстрела в ночь на 9 января.