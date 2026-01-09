Почти полмиллиона семей в Киеве остаются без света в результате удара РФ
Сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Энергетики в первую очередь пытаются запитать столичную критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
"Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева. Энергетики непрерывно работают на местах. В первую очередь пытаемся запитать критическую инфраструктуру столицы", - говорится в заявлении.
В ДТЭК отметили, что повреждения электросетей значительные, к тому же сложности выполнению работ добавляет сильный порывистый ветер и мороз.
Атака на Киев и отключение света
Напомним, сегодня ночью российские захватчики нанесли удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины. Основным направлением удара стала Киевская область. Непосредственно Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В результате вражеского удара по Киеву ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. В столице зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждено здание одного из посольств.
Утром на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.
В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.
В ДТЭК сообщили, что со вчерашнего дня энергетики ликвидируют последствия непогоды в Киевской области. За это время свет удалось вернуть почти 60 тысячам семей.
