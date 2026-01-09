ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

У кого есть возможность уехать из Киева - сделайте это: заявление Кличко

Киев, Пятница 09 января 2026 12:14
UA EN RU
У кого есть возможность уехать из Киева - сделайте это: заявление Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 9 января, в тысячах домов Киева отсутствует тепло, также зафиксированы масштабные отключения света. Киевлян призывают по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Столичный мэр отметил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, но, добавил он, погодные условия в ближайшие дни будут сложными.

"Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - говорится в заявлении Кличко.

Сейчас половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры столицы вражеской атакой. Кроме того, в городе происходят перебои с водоснабжением.

"Коммунальщики запитали социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - отметил мэр города.

В то же время Кличко признал, что ночная комбинированная атака на Киев была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Последствия комбинированного удара зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. Поврежден детсад, трамвайное депо, тепловоз, автомобили, супермаркет и АЗС.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

В репортаже РБК-Украина показывает последствия вражеского обстрела Киева в ночь на 9 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Кличко Киев Электроэнергия Война в Украине
Новости
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка