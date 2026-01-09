Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночі
Цієї ночі внаслідок повторного ворожого удару по Києву загинув медик Сергій Миколайович Смоляк.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Що відомо про медика, який загинув у Києві
Згідно з інформацією МОЗ, медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві, звали Сергій Миколайович Смоляк. Йому було 56 років.
"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару", - розповіли українцям.
Уточнюється, що Сергій Смоляк загинув на місці.
При цьому поранень зазнали ще четверо медичних працівників.
"Іншим медики надали допомогу на місці", - зауважили в МОЗ.
Що відомо про інших постраждалих у Києві
В цілому, за інформацією міністерства, у Києві цієї ночі загинули четверо людей.
24 особи було травмовано. До лікарень госпіталізовано 16 людей.
"Серед поранених також п'ятеро рятувальників", - додали в МОЗ.
Повідомляється, що найбільших руйнувань зазнали цивільні об'єкти у чотирьох районах міста:
- будинки;
- торгівельний центр;
- санаторій;
- дитячий майданчик у дворі житлового будинку;
- інші цивільні об'єкти.
Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах - перебої з електропостачанням та водою.
"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", - підсумували в МОЗ.
Основне про обстріл Києва цієї ночі
У ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.
Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу:
- 36 ракет;
- 242 дрони різних типів.
Основним напрямком удару стала Київська область. Ракети та дрони атакували столицю з різних сторін.
Станом на 07:00 пошкодження були зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у столиці - перебої зі світлом та водою.
За даними КМДА, станом на ранок опалення було відсутнє у Деснянському й Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.
У ДТЕК згодом повідомили, що внаслідок удару РФ без світла у Києві залишаються майже пів мільйона родин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час відключень світла у населених пунктах може зникати й централізоване водопостачання.
Тож українцям варто пам'ятати, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям Києва тимчасово виїхати за місто.
Читайте також, що відбувається в Києві після ворожого обстрілу в ніч на 9 січня.