ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночі

П'ятниця 09 січня 2026 12:40
UA EN RU
Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночі У Києві загинув медик, який приїхав рятувати людей після обстрілу РФ (фото ілюстративне: facebook.com/emd.ck.ua)
Автор: Ірина Костенко

Цієї ночі внаслідок повторного ворожого удару по Києву загинув медик Сергій Миколайович Смоляк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Що відомо про медика, який загинув у Києві

Згідно з інформацією МОЗ, медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві, звали Сергій Миколайович Смоляк. Йому було 56 років.

"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару", - розповіли українцям.

Уточнюється, що Сергій Смоляк загинув на місці.

При цьому поранень зазнали ще четверо медичних працівників.

"Іншим медики надали допомогу на місці", - зауважили в МОЗ.

Що відомо про інших постраждалих у Києві

В цілому, за інформацією міністерства, у Києві цієї ночі загинули четверо людей.

24 особи було травмовано. До лікарень госпіталізовано 16 людей.

"Серед поранених також п'ятеро рятувальників", - додали в МОЗ.

Повідомляється, що найбільших руйнувань зазнали цивільні об'єкти у чотирьох районах міста:

  • будинки;
  • торгівельний центр;
  • санаторій;
  • дитячий майданчик у дворі житлового будинку;
  • інші цивільні об'єкти.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах - перебої з електропостачанням та водою.

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", - підсумували в МОЗ.

Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночіПублікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Основне про обстріл Києва цієї ночі

У ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу:

  • 36 ракет;
  • 242 дрони різних типів.

Основним напрямком удару стала Київська область. Ракети та дрони атакували столицю з різних сторін.

Станом на 07:00 пошкодження були зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у столиці - перебої зі світлом та водою.

За даними КМДА, станом на ранок опалення було відсутнє у Деснянському й Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.

У ДТЕК згодом повідомили, що внаслідок удару РФ без світла у Києві залишаються майже пів мільйона родин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час відключень світла у населених пунктах може зникати й централізоване водопостачання.

Тож українцям варто пам'ятати, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям Києва тимчасово виїхати за місто.

Читайте також, що відбувається в Києві після ворожого обстрілу в ніч на 9 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Києва Мінстерство охорони здоров'я України Медична допомога Атака дронів Помер Швидка Ракетна атака
Новини
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка