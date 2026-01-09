Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночі

Цієї ночі внаслідок повторного ворожого удару по Києву загинув медик Сергій Миколайович Смоляк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Що відомо про медика, який загинув у Києві

Згідно з інформацією МОЗ, медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві, звали Сергій Миколайович Смоляк. Йому було 56 років.

"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару", - розповіли українцям.

Уточнюється, що Сергій Смоляк загинув на місці.

При цьому поранень зазнали ще четверо медичних працівників.

"Іншим медики надали допомогу на місці", - зауважили в МОЗ.

Що відомо про інших постраждалих у Києві

В цілому, за інформацією міністерства, у Києві цієї ночі загинули четверо людей.

24 особи було травмовано. До лікарень госпіталізовано 16 людей.

"Серед поранених також п'ятеро рятувальників", - додали в МОЗ.

Повідомляється, що найбільших руйнувань зазнали цивільні об'єкти у чотирьох районах міста:

будинки;

торгівельний центр;

санаторій;

дитячий майданчик у дворі житлового будинку;

інші цивільні об'єкти.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах - перебої з електропостачанням та водою.

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", - підсумували в МОЗ.

Публікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Основне про обстріл Києва цієї ночі

У ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу:

36 ракет;

242 дрони різних типів.

Основним напрямком удару стала Київська область. Ракети та дрони атакували столицю з різних сторін.

Станом на 07:00 пошкодження були зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у столиці - перебої зі світлом та водою.

За даними КМДА, станом на ранок опалення було відсутнє у Деснянському й Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.

У ДТЕК згодом повідомили, що внаслідок удару РФ без світла у Києві залишаються майже пів мільйона родин.