Присутствие украинских воинов в Курской области сохраняется, - Сырский

Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Он отметил, что Силы обороны срывают вражеские планы, стойко удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.

"Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России - наше присутствие в Курской области сохраняется", - рассказал генерал.

Сырский отметил, что залог успеха заключается в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в апреле количество мидлстрайков на расстояние более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и вчетверо - по сравнению с февралем.

Также недавно ВСУ впервые смогли взять под контроль российскую позицию с помощью беспилотников и НРК без участия пехоты.