Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
В канун 9 мая президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, подчеркнув, что сегодняшние военные действия России покажут, как Украина будет действовать завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
Зеленский провел параллель со Второй мировой войной
8 мая, в день памяти жертв Второй мировой войны, президент напомнил о борьбе предыдущих поколений украинцев против оккупантов.
Он отметил, что бои за свободу снова идут на украинской земле — в восточных регионах, на Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Донбассе.
По словам Зеленского, нынешняя война стала продолжением борьбы против агрессора, который пытается навязать миру порядки прошлого века.
Президент подчеркнул, что Украина намерена сохранить независимость и защитить право народа на жизнь.
Украина отвечает на действия России
Глава государства также прокомментировал ситуацию на фронте и новые угрозы со стороны России.
Он заявил, что украинская сторона заранее обозначила свою позицию и готова действовать зеркально в ответ на действия противника.
"Сейчас звучит много новых угроз со стороны России. Хотя мы дали абсолютно логичную и понятную для них позицию — будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они нанесли еще больше воздушных ударов. Были и наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", - отметил гарант.
Зеленский заявил об угрозе для Европы
Президент подчеркнул, что российская агрессия касается не только Украины. По его словам, Москва продолжает угрожать практически всем соседним странам и всей Европе в целом.
Зеленский отметил, что украинские военные сейчас защищают не только государственные границы, но и общие принципы безопасности на европейском континенте.
Напоминаем, что Россия объявила о введении временного режима прекращения огня, который действует с полуночи 8 мая до 10 мая. Согласно заявлению российской стороны, на этот период подразделения армии РФ должны приостановить ведение боевых действий по всей линии фронта.
Отметим, что в ночь на 8 мая российские войска продолжили атаки по украинским позициям, несмотря на ранее объявленное Кремлем так называемое "перемирие". Обстрелы и боевая активность фиксировались уже после вступления заявленного режима прекращения огня в силу.