РФ срочно разворачивает еще 4 полка и 162 батареи для противодействия украинским дронам, - Сырский

12:00 08.05.2026 Пт
3 мин
Также Россия в этом году планирует произвести более 7 млн FPV-дронов
aimg Татьяна Степанова
РФ срочно разворачивает еще 4 полка и 162 батареи для противодействия украинским дронам, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/ministry_of_defense_ua)
Российская армия срочно разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сирский заслушал доклад военной разведки по развитию войск беспилотных систем РФ.

На 2026 год Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к беспилотникам разных типов.

Также противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями. Украинское командование это анализирует и учитывает в собственном планировании.

"В то же время враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края", - сообщил главком.

По его словам, фактически россияне масштабируют свои войска беспилотных сил, копируя украинские технические, тактические и организационные решения. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию", - отметил Сырский.

Так, только в течение апреля украинскими беспилотными комплексами:

  • выполнено почти 357 тысяч боевых задач;
  • поражено более 160,7 тысячи верифицированных целей - это на 2% больше, чем в марте;
  • подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БпАК;
  • средствами Middle Strike на дистанции 20-250 км поражено 424 объекта противника.

Кроме того, главком отметил, что современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов.

"Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременное и ритмичное снабжение таких платформ в соответствии с потребностями подразделений", - добавил он.

Во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности, по применению дронов-перехватчиков для прикрытия пехотных групп.

Среди ключевых задач - повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ.

Украина нарастила количество ударов дронами по РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что количество мидлстрайков в апреле на расстояние более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.

Также недавно ВСУ впервые сумели с помощью беспилотников и НРК взять под контроль позицию россиян. В той операции пехота участия не принимала.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.

