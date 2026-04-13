ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский

19:55 13.04.2026 Пн
2 мин
Президент рассказал об уникальной операции украинских воинов
aimg Иван Носальский
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский Иллюстративное фото: украинские защитники отбили у россиян позицию роботами (Getty Images)

Украинские защитники сумели при помощи беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК) взять под контроль позицию оккупантов. Пехота в операции не участвовала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Читайте также: От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту

Глава украинского государства отметил, что будущее "уже на поле боя" и его творит Украина.

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами - НРК и дронами. оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские "ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля" и другие роботы только за 3 месяца выполнили более 22 тысяч миссий.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь - в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности - жизни человека", - обратил внимание президент.

Спасение пленных дронами

Напомним, в конце марта 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ сообщил о том, что украинские защитники при помощи беспилотников отбили у оккупанта двух военнопленных.

Воины обнародовали видео, на котором дроны загнали в ловушку оккупанта-конвоира. При этом украинским пленным удалось сбежать.

При этом несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Войска РФ Война в Украине Дрони
Новости
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта