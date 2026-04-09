"Ломаем хребет врагу": Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

09:08 09.04.2026 Чт
aimg Татьяна Степанова
"Ломаем хребет врагу": Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)

В марте на 29% вырос показатель общих потерь личного состава российской армии, нанесенных подразделениями беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

Один из ключевых факторов преимущества ВСУ - беспилотные силы. Именно эти подразделения сейчас наносят наиболее массовое и эффективное поражение по врагу.

"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025-го, наши подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды", - отметил Сырский.

Так, в марте по сравнению с февралем на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных украинскими подразделениями беспилотных систем.

Как рассказал главком, в среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач.

При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля - это более 150 тысяч.

Также Сырский отдельно выделил рост эффективности украинских средств Middle Strike:

  • Почти 350 ударов на оперативную глубину (30-120 км).
  • Поражено 143 объекта логистики и склады противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага и многое другое.

Кроме того, позиций пилотов дронов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале.

"Это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рост мастерства операторов и принятых нами организационных решений", - отметил Сырский.

По его словам, украинские наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем.

В то же время и россияне не стоят на месте. Согласно данным разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а на конец 2026 года планируют довести до 165,5 тысяч.

При этом продолжается дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в различных родах и видах войск ВСУ.

"По итогам совещания определил задачи по развитию наших беспилотных систем. Продолжаем ломать позвоночник врагу и одновременно сохранять жизнь украинским воинам", - подчеркнул Сырский.

Ситуация на фронте и потери врага

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.

Так, российская армия только за март потеряла более 35 тысяч солдат. Огромное количество вражеских солдат было обезврежено с помощью дронов.

Стоит отметить, что сейчас соотношение применения ударных дронов у украинских войск и россиян 1,3 к 1. Преимущество у ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой