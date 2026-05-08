ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Присутність українських воїнів у Курській області зберігається, - Сирський

19:21 08.05.2026 Пт
2 хв
Генерал також назвав щоденні втрати у російській армії
aimg Валерій Ульяненко
Присутність українських воїнів у Курській області зберігається, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: РФ терміново розгортає ще 4 полки та 162 батареї для протидії українським дронам, - Сирський

Він наголосив, що Сили оборони зривають ворожі плани, стійко утримують рубежі та самі проводять активні дії за сприятливих умов.

"Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії - наша присутність у Курській області зберігається", - розповів генерал.

Сирський зауважив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Він розповів, що це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат та відновлювати позиції.

Присутність українських воїнів у Курській області зберігається, - СирськийФото: українські воїни досі виконують завдання на території РФ (інфографіка РБК-Україна)

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у квітні кількість мідлстрайків на відстань понад 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно з березнем та вчетверо - у порівнянні з лютим.

Також нещодавно ЗСУ вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і НРК без участі піхоти.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

Зазначимо, нещодавно Сирський заявив, що головним завданням української армії є максимальне збереження життів бійців. За його словами, цього вдається досягати завдяки використанню сучасних технологій та ефективному вишколу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курська область Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту