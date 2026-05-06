ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

09:42 06.05.2026 Ср
2 мин
Сырский поздравил военных с Днем пехоты Украины
aimg Ирина Глухова
Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет Фото: Александр Сырский (facebook.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Задачей украинской армии является максимальное сохранение жизни пехоты с помощью современных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

Читайте также: Количество ампутаций на фронте в апреле уменьшилось, - Сирский

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.

"Сегодня мы чествуем пехотинцев - воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды", - отметил он.

Он считает своей задачей - максимально сохранить пехоту.

"Это означает - следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы", - заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.

Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.

"Помним всех наших собратьев и посестер - украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное - свои жизни!", - подчеркнул Сырский.

День пехоты: что это за праздник

День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая.

Этот профессиональный праздник военных был введен указом президента в 2019 году, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Дата выбрана не случайно. Именно 6 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами - первая победа казаков в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.

Также в этот день чествуют Юрия Змееборца, которого считают покровителем воинов.

Пехоту часто называют сердцем армии.

Именно эти подразделения первыми принимают удар врага и оставляют позиции последними. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках - на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте.

Они участвовали в освобождении Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, а также в боях на Харьковщине и при освобождении Херсона.

Кто такие пехотинцы

Пехотинец - это военный, который ведет бой непосредственно на земле. В ВСУ это могут быть стрелки, гранатометчики, саперы, снайперы или разведчики.

Их служба одна из самых тяжелых: пехотинцы работают в сложных условиях, часто без укрытий, под постоянным огнем и с минимальным отдыхом.

Ранее РБК-Украина также публиковало подборки поздравлений с Днем пехоты - в стихах, прозе и открытках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
Новости
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет