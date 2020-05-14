Прийнято закон про банки, а Вітренко звільняють з "Нафтогазу": новини за 13 травня

Колаж РБК-Україна

Прийнято закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ, виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, Рада підтримала продовження заборони на російські соцмережі. Детальніше про те, що сталося в середу, 13 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Україна продовжує боротьбу з поширенням коронавирусу. Разом зі зростанням кількості заражених за добу до рекордного збільшилася кількість одужавших. У даний момент в країні 16425 громадян інфіковані COVID-19, померли від ускладнень 439 українців, одужали 3716.

ФБР звинуватив Китай у спробі крадіжки результатів досліджень коронавірусу

Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження коронавірусу, які проводять американські організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФБР.

У ФБР заявили, що сектори охорони здоров'я, фармацевтики і компанії, що проводять дослідження коронавірусу, є найбільш ймовірними цілями для атак.

Рада остаточно схвалила закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", передає кореспондент РБК-Україна. За документ проголосували 270 депутатів ВР.

Закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Пізніше у Раді заблокували підписання закону про банки.

Козак прибув до Берліна на переговори по Донбасу

Заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак прибув до Німеччини на переговори щодо врегулювання на Донбасі, на яких немає українських представників. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ України.

Співрозмовник повідомив, що на цих переговорах не будуть присутні представники України.

У Росії заявили, що "не все можна обговорити у форматі телеконференції"

Вітренка звільняють з "Нафтогазу"

Виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, його посада потрапляє під скорочення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Вітренка, його формально попередили, що його посада буде скорочена.

"...і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.

Рада підтримала продовження заборони на російські соцмережі

Парламент схвалив проект постанови №3319 "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким пропонується продовження заборони на російські соцмережі, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 248 парламентарів.

ДБР: до зливу даних українців можуть бути причетні посадовці МВС і ДМС

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби у причетності до розповсюдження персональної інформації громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

Напередодні стало відомо, що в Telegram з’явилось кілька ботів, які розповсюджували персональні дані українців. Один з ботів "злив" базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію.

У Раді сталася пожежа: пішов дим, у залі виникла товкучка (відео)

У Верховній Раді сталася пожежа 13 травня. Прямо під час засідання парламенту у народного депутата від "Слуги Народу" Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування.

У зв'язку з інцидентом спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин (відео).

"Пішов дим. У залі товкучка. А я говорив вранці Стефанчуку про запах палаючої проводки", - написав у соцмережі нардеп Олександр Качура.