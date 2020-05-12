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СБУ розслідує витік даних мільйонів українців через Telegram

Новини » Телеком & IT     12.05.2020 - 11:49
СБУ розслідує витік даних мільйонів українців через Telegram
Ілюстративне фото (flickr.com/iabeta)

Бот у Telegram продає персональні дані українців

Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом зливу персональних даних мільйонів українців через Telegram-бот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федоров зазначив, що в Telegram почав роботу бот, який працює з великими обсягами персональних даних.

"Відразу активно почали поширювати фейк, що ця інформація пов'язана з роботою додатку "Дія". Це неможливо навіть теоретично", - заявив Федоров.

За його словами, "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію. При цьому кількість інформації, яка доступна в зазначеному боті в десятки разів перевищує ту, з якою працює додаток.

Він також зазначив, що через Telegram в мережу зливаються бази даних "ПриватБанку" (до націоналізації), а також соціальних мереж ВКонтакте і Linkedin.

"Службою безпеки України розпочато відповідні слідчі дії щодо роботи Telegram-бота і доступних в ньому персональних даних", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді України рекомендують продовжити заборону на російські соцмережі. Ця заборона діє з весни 2017 року.

Зазначимо, стало відомо, що Угорщина відмовляється дотримуватися закону Європейського союзу про захист даних.

Теги Новини України Служба безпеки Україниперсональные данныеTelegram
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