ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР: до зливу даних українців можуть бути причетні посадовці МВС і ДМС

Новини » Надзвичайні події     13.05.2020 - 14:42
ДБР: до зливу даних українців можуть бути причетні посадовці МВС і ДМС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі ДБР почали досудове розслідування

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби у причетності до розповсюдження персональної інформації громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

За фактом витоку даних слідчі ДБР почали досудове розслідування.

"За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України) - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом... що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, за даними фактами розслідування також почали у Нацполіції та Службі безпеки України.

Учора стало відомо, що в Telegram з’явилось кілька ботів, які розповсюджували персональні дані українців. Один з ботів "злив" базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію. При цьому кількість інформації, яка доступна в зазначеному боті в десятки разів перевищує ту, з якою працює додаток. Служба безпеки України вже почала розслідування.

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниГМСДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся