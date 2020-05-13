ДБР: до зливу даних українців можуть бути причетні посадовці МВС і ДМС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі ДБР почали досудове розслідування

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби у причетності до розповсюдження персональної інформації громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

За фактом витоку даних слідчі ДБР почали досудове розслідування.



"За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України) - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом... що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, за даними фактами розслідування також почали у Нацполіції та Службі безпеки України.

Учора стало відомо, що в Telegram з’явилось кілька ботів, які розповсюджували персональні дані українців. Один з ботів "злив" базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію. При цьому кількість інформації, яка доступна в зазначеному боті в десятки разів перевищує ту, з якою працює додаток. Служба безпеки України вже почала розслідування.