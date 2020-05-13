ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переговори з Козаком у Берліні проходять без представників України, - джерело

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:50
Переговори з Козаком у Берліні проходять без представників України, - джерело
Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)

Україна не бере участі у сьогоднішніх переговорах по Донбасу

Заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак прибув до Німеччини на переговори щодо врегулювання на Донбасі, на яких немає українських представників. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ України.

Співрозмовник повідомив, що на цих переговорах не будуть присутні представники України.

"Тема візиту - врегулювання на Донбасі. Німці хочуть краще розуміти його позицію і можливості руху вперед ", - додало джерело в МЗС.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що кремлівський куратор Дмитро Козак, який відповідає за український напрямок, прибув до Берліна на переговори з помічником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Російський ЗМІ писали, що Козака запросили на переговори, оскільки "не все можна обговорити у форматі телеконференції".

Козака було призначено головним куратором українського напрямку в Кремлі на початку року після того, як з цього напрямку зняла Владислава Суркова - колишнього радника президента Росії Володимира Путіна. Зміну парламентера з російської сторони пов'язують з нібито бажанням Москви врегулювати питання Донбасу.

Теги Новини України МЗСРосійська ФедераціяДонбасГерманияпереговори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся