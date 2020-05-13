Вітренка звільняють з "Нафтогазу"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Посаду Вітренка скоротять в найближчі два місяці

Виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, його посада потрапляє під скорочення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Вітренка, його формально попередили, що його посада буде скорочена.

"...і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.

Відзначимо, Вітренко в "Нафтогазі" відповідає за реалізацію проекту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським "Газпромом" і координує роботу щодо розробки і систематичного оновлення макроекономічної моделі України, необхідної для прогнозування довгострокової динаміки макроекономічних показників, що впливають на основні показники діяльності НАК.

Команда Вітренко домоглася перемоги над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в транзитній суперечці. Виконуючи його рішення, російська компанія виплатила Україні майже 3 млрд доларів, в грудні 2019 року було підписано новий контракт на транзит строком на п'ять років. Контракт був укладений за європейськими правилами, з принципом "бери або плати" і відповідно, з мінімально гарантованим доходом 7,2 млрд доларів.

Нагадаємо, минулого тижня головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" призначили Отто Ватерландера. Він також збереже за собою пост виконавчого директора по трансформації групи.