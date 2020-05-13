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Вітренка звільняють з "Нафтогазу"

Новини » Політика     13.05.2020 - 11:59
Вітренка звільняють з "Нафтогазу"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Посаду Вітренка скоротять в найближчі два місяці

Виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, його посада потрапляє під скорочення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Вітренка, його формально попередили, що його посада буде скорочена.

"...і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.

Вітренка звільняють з &quot;Нафтогазу&quot;

Відзначимо, Вітренко в "Нафтогазі" відповідає за реалізацію проекту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським "Газпромом" і координує роботу щодо розробки і систематичного оновлення макроекономічної моделі України, необхідної для прогнозування довгострокової динаміки макроекономічних показників, що впливають на основні показники діяльності НАК.

Команда Вітренко домоглася перемоги над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в транзитній суперечці. Виконуючи його рішення, російська компанія виплатила Україні майже 3 млрд доларів, в грудні 2019 року було підписано новий контракт на транзит строком на п'ять років. Контракт був укладений за європейськими правилами, з принципом "бери або плати" і відповідно, з мінімально гарантованим доходом 7,2 млрд доларів.

Нагадаємо, минулого тижня головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" призначили Отто Ватерландера. Він також збереже за собою пост виконавчого директора по трансформації групи.

Теги Новини України Юрій ВітренкозвільненняНафтогаз України
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