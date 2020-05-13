У Раді заблокували підписання закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До розгляду відповідного проекту постанови підписання заблоковане для Разумкова і Зеленського

У Верховній раді України заблокували підписання антиколомойського закону про банки. Про це повідомив депутат ВР Антон Поляков у своєму Telegram.

До розгляду даного проекту постанови в сесійній залі підписання закону заблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", за документ проголосували 270 депутатів ВР.

Відзначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Як писало РБК-Україна, раніше в НБУ роз'яснили суть закону про банки. Нацрегулятор підкреслив, що суд не зможе скасувати або зупинити ліквідацію банку.

Так, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.

Підкреслимо, парламент ухвалив цей проект за основу в першому читанні в кінці березня. До документа було подано рекордні понад 16,5 тисячі правок до другого читання. У Раді розробили спецпроцедуру розгляду закону про банки у другому читанні.