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Рада підтримала продовження заборони на російські соцмережі

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:51
Рада підтримала продовження заборони на російські соцмережі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент рекомендує РНБО продовжити заборону

Парламент схвалив проект постанови №3319 "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким пропонується продовження заборони на російські соцмережі, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 248 парламентарів.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (з наступними змінами), яке було введено в дію указом президента України від 15 травня 2017 року №133/2017, інтернет-провайдерам було заборонено надавати послуги з доступу користувачів інтернету на території України до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) і ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www.ok.ru).

Постановою передбачено рекомендувати Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про продовження терміну застосування відповідних санкцій.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що проект указу про застосування санкцій щодо російських соцмереж та інтернет-сервісів знаходиться в Офісі президента України.

Слід зазначити, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна заявила, що продовження санкцій рішенням РНБО зробить безглуздим прийняття парламентської постанови.

Теги Новини України РНБОсоцсетиВерховна Рада
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