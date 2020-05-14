Принят закон о банках, а Витренко увольняют из "Нафтогаза": новости за 13 мая

Коллаж РБК-Украина

Принят закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ, исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, Рада поддержала продление запрета на российские соцсети. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

Украина продолжает борьбу с распространением коронавируса. Вместе с ростом количества зараженных за сутки до рекордного увеличилось и число выздоровевших. На данный момент в стране16425 граждан инфицированы COVID-19, скончались от осложнений 439 украинцев, выздоровели 3716.

ФБР обвинило Китай в попытке кражи результатов исследований коронавируса

Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФБР.

В ФБР заявили, что секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, проводящие исследования коронавируса, являются наиболее вероятными целями для кибер-атак.

Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", передает корреспондент РБК-Украина. За документ проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Позже в Раде заблокировали подписание закона о банках.

Козак прибыл в Берлин на переговоры по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Германию на переговоры по урегулированию на Донбассе, на которых нет украинских представителей. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

Собеседник сообщил, что на этих переговорах не будут присутствовать представители Украины.

В России заявили, что "не все можно обсудить в формате телеконференции"

Витренко увольняют из "Нафтогаза"

Исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.

"…и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - отметил Витренко.

Рада поддержала продление запрета на российские соцсети

Парламент одобрил проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 248 парламентариев.

ГБР: к сливу данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД и ГМС

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы в причастности к распространению персональных данных граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

Накануне стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов "слил" базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.

В Раде произошел пожар: пошел дым, в зале возникла толкучка (видео)

В Верховной Раде произошел пожар 13 мая. Прямо во время заседания парламента у народного депутата от "Слуги Народа" Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

В связи с инцидентом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.

"Пошел дым. В зале толкучка. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал в соцсети нардеп Александр Качура.