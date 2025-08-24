"Президент высказался четко": Вэнс ответил, отправят ли США военных в Украину
В Белом доме не изменили позицию относительно предоставления гарантий безопасности Украине. США примут в них участие, но американских военных в Украине не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.
"Президент высказался очень четко. Американских войск на земле в Украине не будет", - сказал Вэнс в ответ на вопрос журналистки Кристен Велкер.
При этом вице-президент добавил, что США не отказываются от активной роли в предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут необходимы, чтобы война прекратилась.
"Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности украинцев и уверенности, необходимых для остановки войны со своей стороны, а также ощущение, что россияне могут довести войну до конца со своей стороны", - отметил он.
При этом вице-президент на вопрос о том, насколько Россия будет привлечена к предоставлению гарантий безопасности Украине, ответил, что об этом еще очень рано говорить.
"Во-первых, мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не завершится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, они будут иметь в этом определенную заинтересованность", - подытожил Вэнс.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что США готовы взять на себя ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, американцы могут отправить пилотов для воздушных миссий.
Российские "хотелки" относительно гарантий
Отметим, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких коллективных гарантий безопасности без своего участия. Он подчеркнул, что Кремль будет требовать права вето, а также привлечения Китая.
В Киеве такое условие назвали неприемлемым. В Белом доме вообще высмеяли такое предложение. Досталось россиянам и от Евросоюза - еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял как Лаврова, так и российского диктатора Владимира Путина.
При этом заявление Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.