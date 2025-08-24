"Президент висловився чітко": Венс відповів, чи відправлять США військових до України

В Білому домі не змінили позицію щодо надання гарантій безпеки Україні. США приймуть в них участь, але американських військових в Україні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News .

"Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде", - сказав Венс у відповідь на запитання журналістки Крістен Велкер.

При цьому віцепрезидент додав, що США не відмовляються від активної ролі у наданні Україні гарантій безпеки, які будуть необхідні, щоб війна припинилася.

"Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку", - зазначив він.

При цьому віцепрезидент на питання щодо того, наскільки Росія буде залучена до надання гарантій безпеки Україні, відповів, що про це ще дуже рано говорити.

"По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не завершиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть у цьому певну зацікавленість", - підсумував Венс.