Рубио заявил о сокращении спорных пунктов в мирном плане Трампа

США представили обновленный пакет предложений по урегулированию ситуации в Украине и заявили о существенном продвижении на переговорах, проходящих в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DRM News в сети Youtube.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов.

Диапазон зависит от версии документа, который продолжает корректироваться после консультаций с украинской стороной.

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель заключалась в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, так как документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешённых пунктов", — отметил госсекретарь США.

По словам Марко Рубио, обсуждение стало результатом многомесячной работы и постоянного обмена предложениями.

Активная фаза консультаций

Во время брифинга Рубио отметил, что за последние дни взаимодействие с Киевом было максимально интенсивным.

В обсуждениях участвовали представители разных украинских структур, что позволило уточнить ключевые позиции.

"Итак, у нас сегодня был очень хороший день. Думаю, мы добились огромного прогресса…" — заявил он, добавив, что документ сохранил статус рабочей основы.

Он подчеркнул, что за предыдущие 96 часов команда США провела серию детальных встреч в Киеве, чтобы сузить перечень спорных пунктов.

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью… и сегодня мы этого добились очень существенным образом", — отметил Рубио.

Остающиеся вопросы

Несмотря на прогресс, окончательное согласование плана зависит от решения лидеров государств.

"Это был самый продуктивный день… Но работа остается", — резюмировал Рубио, уточнив, что финальные детали требуют дальнейшей проработки.

Потому о финальных результатах или уже утвержденных решениях говорить пока рано, и Марк Рубио акцентировал на том, что работа продолжится.