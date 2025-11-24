ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рубио заявил о сокращении спорных пунктов в мирном плане Трампа

Швейцария, Женева, Понедельник 24 ноября 2025 00:04
UA EN RU
Рубио заявил о сокращении спорных пунктов в мирном плане Трампа Фото: Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США представили обновленный пакет предложений по урегулированию ситуации в Украине и заявили о существенном продвижении на переговорах, проходящих в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DRM News в сети Youtube.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов.

Диапазон зависит от версии документа, который продолжает корректироваться после консультаций с украинской стороной.

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель заключалась в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, так как документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешённых пунктов", — отметил госсекретарь США.

По словам Марко Рубио, обсуждение стало результатом многомесячной работы и постоянного обмена предложениями.

Активная фаза консультаций

Во время брифинга Рубио отметил, что за последние дни взаимодействие с Киевом было максимально интенсивным.

В обсуждениях участвовали представители разных украинских структур, что позволило уточнить ключевые позиции.

"Итак, у нас сегодня был очень хороший день. Думаю, мы добились огромного прогресса…" — заявил он, добавив, что документ сохранил статус рабочей основы.

Он подчеркнул, что за предыдущие 96 часов команда США провела серию детальных встреч в Киеве, чтобы сузить перечень спорных пунктов.

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью… и сегодня мы этого добились очень существенным образом", — отметил Рубио.

Остающиеся вопросы

Несмотря на прогресс, окончательное согласование плана зависит от решения лидеров государств.

"Это был самый продуктивный день… Но работа остается", — резюмировал Рубио, уточнив, что финальные детали требуют дальнейшей проработки.

Потому о финальных результатах или уже утвержденных решениях говорить пока рано, и Марк Рубио акцентировал на том, что работа продолжится.

Напоминаем, что по итогам женевских консультаций с украинской и европейскими делегациями стороны отметили заметное продвижение в обсуждении дальнейших шагов по урегулированию ситуации в Украине, и, как подчеркнул Марко Рубио, речь идет о существенном прогрессе, который, по его словам, позволяет рассчитывать на реальные результаты.

Отметим, что по результатам первого дня переговоров в Женеве стало ясно, что обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок для подписания мирного соглашения в отношении Украины, вероятно, будет пересмотрен и перенесен на более поздний период.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мирные переговоры Дональд Трамп
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте