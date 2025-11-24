Рубио заявил о сокращении спорных пунктов в мирном плане Трампа
США представили обновленный пакет предложений по урегулированию ситуации в Украине и заявили о существенном продвижении на переговорах, проходящих в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DRM News в сети Youtube.
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов.
Диапазон зависит от версии документа, который продолжает корректироваться после консультаций с украинской стороной.
"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель заключалась в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, так как документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешённых пунктов", — отметил госсекретарь США.
По словам Марко Рубио, обсуждение стало результатом многомесячной работы и постоянного обмена предложениями.
Активная фаза консультаций
Во время брифинга Рубио отметил, что за последние дни взаимодействие с Киевом было максимально интенсивным.
В обсуждениях участвовали представители разных украинских структур, что позволило уточнить ключевые позиции.
"Итак, у нас сегодня был очень хороший день. Думаю, мы добились огромного прогресса…" — заявил он, добавив, что документ сохранил статус рабочей основы.
Он подчеркнул, что за предыдущие 96 часов команда США провела серию детальных встреч в Киеве, чтобы сузить перечень спорных пунктов.
"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью… и сегодня мы этого добились очень существенным образом", — отметил Рубио.
Остающиеся вопросы
Несмотря на прогресс, окончательное согласование плана зависит от решения лидеров государств.
"Это был самый продуктивный день… Но работа остается", — резюмировал Рубио, уточнив, что финальные детали требуют дальнейшей проработки.
Потому о финальных результатах или уже утвержденных решениях говорить пока рано, и Марк Рубио акцентировал на том, что работа продолжится.
Напоминаем, что по итогам женевских консультаций с украинской и европейскими делегациями стороны отметили заметное продвижение в обсуждении дальнейших шагов по урегулированию ситуации в Украине, и, как подчеркнул Марко Рубио, речь идет о существенном прогрессе, который, по его словам, позволяет рассчитывать на реальные результаты.
Отметим, что по результатам первого дня переговоров в Женеве стало ясно, что обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок для подписания мирного соглашения в отношении Украины, вероятно, будет пересмотрен и перенесен на более поздний период.