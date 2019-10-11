Прес-марафон завершився Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Прес-марафон президента України тривав 14 годин

Прес-марафон президента України Володимира Зеленського завершився о 00:10 у п'ятницю, 11 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Прес-марафон президента розпочався о 10:00 у четвер, 10 жовтня, та тривав понад 14 годин.

Під час марафону президент зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації зі всього світу.

Зазначимо, більшість запитань журналістів протягом прес-марафону були про тиск на президента України президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, підписання "формули Штайнмаєра", припинення війни на Донбасі, кадрові призначення.

Крім того, Володимир Зеленський відповів на запитання про зустріч у нормандському форматі про можливу зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцеві вибори про мера Києва Віталія Кличка, про голову Офісу президента Андрія Богдана, тарифи на комунальні послуги та прожитковий мінімум.

Нагадаємо, прес-марафон президента України Володимира Зеленського побив світовий рекорд за тривалістю. До місця проведення марафону прибув представник Національного реєстру рекордів, щоб вручити нагороду президенту.

Додамо, що президент США Дональд Трамп відреагував на слова Володимира Зеленського під час прес-марафону про те, що американський лідер не тиснув на нього. Трамп заявив, що відповідь Зеленського має припинити розмови про його імпічмент.