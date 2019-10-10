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Прожитковий мінімум у 2020 році дорівнюватиме 4,3 тис. грн, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 19:58
Прожитковий мінімум у 2020 році дорівнюватиме 4,3 тис. грн, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що прожитковий мінімум у наступному році збільшиться

Прожитковий мінімум у наступному році буде дорівнювати близько 4 тис. 300 гривень. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прожитковий мінімум у наступному році має збільшитися.

"У 2020 році повинен збільшитись прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4 300 при сьогоднішньому курсі. Курс до ста збільшуватись не буде. Курс - окрема проблема, вона є", - заявив президент.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group розмір пенсії в Україні повинен становити 11 тис. 041 гривень, щоб її вистачало для задоволення всіх фінансових потреб.

Крім того, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19 тис. 275 гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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