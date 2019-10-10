ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський про тарифи: МВФ вимагає ринкові ціни

Новини » Політика    10.10.2019 - 20:13
Зеленський про тарифи: МВФ вимагає ринкові ціни
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Уряд буде зменшувати відсоток від доходу на оплату комуналки

Відсоток від доходу сім'ї на сплачення комуналки буде зменшуватись. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає ринкові ціни.

"МВФ, якщо буде чесним, він вимагає ринкові ціни. Так, ринкові ціни для нашої країни - це якесь збільшення тарифів. Але ви бачите, що починаючи з літа ми почали їх зменшувати. Це і є наша задача. Я говорив з МВФ та нашим урядом. Ми говорили, що якщо в нас будуть ринкові ціни, то ми повинні домовитись, що відсоток від доходу сім'ї на сплачення комуналки, цей відсоток повинен зменшитись і це ми гарантуємо людям. Це питання я ставлю урядові, і премєр-міністр зі мною згоден", - заявив президент.

Також він зазначив, що уряд буде зменшувати відсоток від доходу на оплату комунальних послуг.

"Я можу сказати, що ми будемо зменшувати цей відсоток. Людина ніколи не буде платити 50-70% чи 80% за комуналку від доходу сімї. Це я можу гарантувати", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності запровадження ринкового утворення тарифів на комунальні послуги і виступає проти зниження тарифів для населення. За її словами, фонд не проти субсидій для населення, але за те, щоб ціна на природні ресурси відповідала їх ринковій ціні.

Крім того, на кінець серпня зріс середній розмір платіжки за комуналку. У серпні в середньому сім'я заплатила 667 грн за ЖКП і погасила борги за минулу зиму.

Прес-марафон Зеленського: онлайн Прожитковий мінімум у 2020 році дорівнюватиме 4,3 тис. грн, - Зеленський
Новини України Володимир ЗеленськийтарифиМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся