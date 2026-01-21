Премьер Израиля принял приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира"
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к его "Совету мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и AP.
Отмечается, что это произошло после того, как офис Нетаньяху раскритиковал состав комитета "Совета мира", который отвечает за надзор за Газой.
Состав исполнительного комитета Газы, в который входит Турция, ключевой региональный конкурент, не был согласован с израильским правительством и противоречил его политике. На фоне этого новое решение Нетаньяху может поставить его в конфликт с некоторыми ультраправыми союзниками в его коалиции.
По данным СМИ, "Совет мира" сперва предполагался как организация из небольшой группы мировых лидеров, которые будут контролировать план прекращения огня в секторе Газа.
Однако впоследствии амбиции Трампа расширились до более масштабной концепции, и он разослал приглашения десяткам стран, намекнув, что вскоре он будет выступать посредником в глобальных конфликтах.
Что предшествовало
Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" и старте второго этапа реализации мирного соглашения по Газе.
Уже 17 января в Белом доме заявили о формировании начального исполнительного совета, прежде чем будет сформирован общий совет.
Впоследствии Трамп направил официальные приглашения лидерам государств мира с предложением принять участие в работе Совета мира по Газе. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, среди них и Украина, а также Европейская комиссия.
Считается, что деятельность "Совета мира" будет направлена на решение конфликтов во всем мире, начиная с Сектора Газа, а его председателем пожизненно будет Трамп.
В то же время канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступила с критикой состава Национального комитета по управлению Газой.
Нетаньяху, судя по всему, выразил недовольство составом нового органа, в который войдут высокопоставленные чиновники из Катара и Турции - двух стран, которые крайне критически относились к действиям Израиля во время войны в Газе.