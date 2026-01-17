ua en ru
Мира не будет? Израиль возмутился составом Нацкомитета по управлению Газой

Суббота 17 января 2026 22:55
UA EN RU
Мира не будет? Израиль возмутился составом Нацкомитета по управлению Газой Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступила с критикой состава Национального комитета по управлению Сектором Газа. На то есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и другие СМИ.

"Объявление состава исполнительного совета по Сектору Газа, подчиненного Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике", - говорится в заявлении.

Также в канцелярии добавили, что Нетаньяху поручил главе израильского МИД Гидеону Самару поднять вопрос о несогласии Израиля с составом Нацкомитета на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.

The Times of Israel полагает, что Нетаньяху, судя по всему, выразил недовольство составом нового органа, в который войдут высокопоставленные чиновники из Катара и Турции - двух стран, которые крайне критически относились к действиям Израиля во время войны в Газе.

В частности, Турция будет представлена главой МИД Хаканом Фиданом, а Катар - высокопоставленным дипломатом Али Тавади.

В СМИ поясняют, что хотя Нацкомитет формально будет подчиняться "Совету мира", который возглавляет Трамп и куда входят мировые лидеры, но исполнительный комитет будет непосредственно принимать участие в надзоре за послевоенным управлением Газы. Таким образом, он будет играть решающую роль в отличие от более символического "Совета мира".

Что предшествовало

Напомним, в четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" и старте второго этапа реализации мирной сделки по Газе.

Уже 17 января в Белом доме заявили о формировании первоначального исполнительного совета, прежде чем будет сформирован общий совет.

Также сегодня стало известно, что Трамп пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Аргентины Хавьера Милея войти в состав так называемого "Совета мира".

