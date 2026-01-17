ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа: кто в него вошел

Суббота 17 января 2026 02:15
UA EN RU
Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа: кто в него вошел Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газа. Сейчас уже известно, кто в него войдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В частности, в администрации Трампа объявили о создании Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Это переходный гражданский орган, призванный контролировать управление и восстановительные работы в Газе.

Возглавит NCAG Али Шаат, а его задачей будет восстановление государственных услуг и управление повседневными административным делами в переходной период. Данная инициатива является частью второй фазы более широкой программы, объявленной президентом Трампом про поддержке США.

Как сказано на сайте Белого дома, Совет мира будет играть важнейшую роль в выполнении всех 20 пунктов плана Трампа, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию.

"Для реализации видения Совета Мира - под председательством президента Дональда Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров с опытом работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в публикации.

Таким образом, в Совет мира вошли:

  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;
  • зять президента США Джаред Кушнер;
  • бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
  • американский миллиардер, гендиректор инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн;
  • глава Всемирного банка Аджай Банга;
  • замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Также в США объявили о создании вспомогательных исполнительных и консультативных органов, куда вошли:

  • Стив Уиткофф;
  • Джаред Кушнер;
  • глава МИД Турции Хакан Фидан;
  • Али Аль-Тавади;
  • генерал Хасан Раша;
  • Тони Блэр;
  • Марк Роуэн;
  • министре по вопросам международного сотрудничества ОАЕ Рим Аль-Хашим;
  • Николай Младенов;
  • Якир Габай;
  • Сигрид Кааг.

"Дополнительные члены исполнительного совета и исполнительного совета Газы будут объявлены в течение ближайших недель", - резюмировали в Белом доме.

Мир в Газе

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектора Газа.

Как отметил Трамп, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой.

Кроме того, президент США заявил о старте второго этапа по мирному урегулированию в Секторе Газа. Он анонсировал, что будет достигаться сделка о полной демилитаризации ХАМАСа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сектор Газа
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа