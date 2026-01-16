ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газы

США, Пятница 16 января 2026 05:10
UA EN RU
Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газы Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truht Social.

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", - написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.

Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.

По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.

"Население Газы уже достаточно долго страдало. Время пришло", - подытожил он.

Напомним, 14 января США заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа. Речь идет о переходе к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению. Об этом написал в соцсети Х спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Мирный план Трампа по Газе

Напомним, в конце сентября США представили 20-пунктный мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий по согласию сторон, поэтапный отвод израильских войск и полное возвращение всех заложников.

План также предусматривает замораживание всех военных операций, амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение, а также возможность безопасного выезда из Газы для желающих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа