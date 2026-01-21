Прем'єр Ізраїлю прийняв запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру"
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу прийняв запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до його "Ради миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та AP.
Зазначається, що це сталося після того, як офіс Нетаньягу розкритикував склад комітету "Ради миру", який відповідає за нагляд за Газою.
Склад виконавчого комітету Гази, до якого входить Туреччина, ключовий регіональний конкурент, не був узгоджений з ізраїльським урядом і суперечив його політиці. На тлі цього нове рішення Нетаньягу може поставити його в конфлікт з деякими ультраправими союзниками в його коаліції.
За даними ЗМІ, "Рада миру" спершу передбачалася як організація з невеликої групи світових лідерів, які контролюватимуть план припинення вогню в секторі Гази.
Однак згодом амбіції Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і він розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром він буде виступати посередником у глобальних конфліктах.
Що передувало
Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Ради миру" і старт другого етапу реалізації мирної угоди щодо Гази.
Уже 17 січня в Білому домі заявили про формування початкової виконавчої ради, перш ніж буде сформовано загальну раду.
Згодом Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам держав світу з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру щодо Гази. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, серед них й Україна, а також Європейська комісія.
Вважається, що діяльність "Ради миру" буде спрямована на вирішення конфліктів у всьому світі, починаючи з Сектора Гази, а її головою пожиттєво буде Трамп.
Водночас канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу виступила з критикою складу Національного комітету з управління Газою.
Нетаньяху, судячи з усього, висловив невдоволення складом нового органу, до якого ввійдуть високопоставлені чиновники з Катару і Туреччини - двох країн, які вкрай критично ставилися до дій Ізраїлю під час війни в Газі.