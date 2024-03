Премьер Эстонии отказалась гарантировать, что армия страны не будет воевать в Украине

Глава правительства заявила об этом в среду, 13 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента Рийгикогу в рамках инфочаса правительства. Участники заседания обсуждали заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки солдат стран ЕС на территорию Украины.

Депутаты парламента многократно спрашивали у Каллас, есть ли у Эстонии планы послать солдат на помощь Киеву. В ответ премьер сначала многократно повторила, что ничего подобного не обсуждалось и попыталась объяснить путаницу в терминологии.

"О вводе наземных войск речи никогда не шло. Никто не говорил об отправке наземных войск. В английском языке это ground troops, troops on the ground или soldiers on the ground - это солдаты в конкретной стране. Более того, разные страны это делают, разные страны присылают солдат, чтобы помочь украинцам с обучением", - пояснила она.

Однако после того как депутаты от фракции EKRE в очередной раз начали требовать гарантий, Каллас подчеркнула, что это решение будет принимать не она.

"Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Точно так же, как мы отправляли солдат в различные миссии, для этого требуется мандат Рийгикогу. Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдёт мимо вас", - отметила Каллас.

Консерваторы требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия в Украине. Однако премьер-министр не дала никаких гарантий.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам. Мы ведь делаем всё, чтобы Украина победила. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас - прямая угроза", - отметила Каллас.

Отправка иностранных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса на тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украине в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

