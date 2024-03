Прем'єр Естонії відмовилася гарантувати, що армія країни не воюватиме в Україні

Глава уряду заявила про це в середу, 13 березня, відповідаючи на запитання депутатів парламенту Рійгікогу в рамках інфогодини уряду. Учасники засідання обговорювали заяву президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправки солдатів країн ЄС на територію України.

Депутати парламенту багаторазово запитували у Каллас, чи є в Естонії плани послати солдатів на допомогу Києву. У відповідь прем'єр спочатку багаторазово повторила, що нічого подібного не обговорювалося і спробувала пояснити плутанину в термінології.

"Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground - це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням", - пояснила вона.

Однак після того як депутати від фракції EKRE вкотре почали вимагати гарантій, Каллас наголосила, що це рішення буде ухвалювати не вона.

"Для відправки солдатів куди-небудь за межі Естонії, потрібен мандат Рійгікогу, тож ви зможете вирішити це питання самі. Точно так само, як ми відправляли солдатів у різні місії, для цього потрібен мандат Рійгікогу. Я не можу це вирішити сама. Це питання ніяк не пройде повз вас", - сказала Каллас.

Консерватори вимагали від прем'єра гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у військові дії в Україні. Однак прем'єр-міністр не дала жодних гарантій.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів. Адже ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми тут чітко вибрали сторону, і ця сторона України, тому що Росія для нас - пряма загроза", - зазначила Каллас.

Відправлення іноземних військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

