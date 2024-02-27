Еще две страны ЕС выступили против отправки войск в Украину

Испания и Италия не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Ansa.

По словам пресс-секретаря правительства Испании Пилар Аллегрии, Мадрид не согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Она заявила, что помощь должна быть ограничена только оружием и другими материалами.

"Единство было и является самым эффективным оружием, которое имеет Европа, чтобы противостоять нападению Путина", - сказала Аллегрия.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна также против отправки войск в Украину. Он считает, что возможность отправки западных войск в Украину – "это идея Макрона".

"Но когда вы говорите об отправке войск, вы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставлять людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, по моему личному мнению, я не являюсь сторонником отправки итальянских войск воевать в Украину", - заявил Таяни.

Что известно об отправке войск стран Запада в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели. В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Отметим, что против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности. Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всестороннюю помощь Киеву.

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